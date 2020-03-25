Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 61vom 25.03.2020
Ein Mangel kommt selten allein - LKW-Kontrolle Lüneburg

Folge 61: Ein Mangel kommt selten allein - LKW-Kontrolle Lüneburg

64 Min.Folge vom 25.03.2020Ab 12

Die A7 bei Hamburg. Die Polizisten Rolf Dieter Budde und Alexander Baron von Buchholtz der Kontrollgruppe Lüneburg ziehen heute Schwerlaster aus dem Verkehr und halten nach technischen Mängeln Ausschau. Einer der kontrollierten Trucker stellt eine Gefahr für die gesamte Autobahn dar. Und: Freitagnacht in der Münchner Innenstadt: Für Rettungssanitäter Klaus Hippe und Andreas Süßl eine der stressigsten Schichten. Sie werden zu einer Schlägerei gerufen.

