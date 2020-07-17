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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schutzpolizei Bremerhaven

Kabel EinsFolge vom 17.07.2020
Schutzpolizei Bremerhaven

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.07.2020: Schutzpolizei Bremerhaven

64 Min.Folge vom 17.07.2020Ab 12

Bremerhaven. Zur Bekämpfung der Kriminalität und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet, setzt die Stadt auf Schutzpolizisten. Dennis und Christopher sind im Bereich Lehe eingesetzt. Der erste Fall an diesem Tag kommt direkt von der Leitstelle - ein tierischer Fall. Und: Wenn der Diplom-Ingenieur Klaus-Peter Böge von der Schimmelambulanz zum Einsatz fährt, dann ist die Wohnsituation der Mieter und Betroffenen meist katastrophal. Was wird ihn diesmal erwarten?

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