Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Körperverletzung am S-Bahnhof - Bundespolizei Berlin

Kabel EinsFolge vom 22.07.2020
Körperverletzung am S-Bahnhof - Bundespolizei Berlin

Körperverletzung am S-Bahnhof - Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.07.2020: Körperverletzung am S-Bahnhof - Bundespolizei Berlin

64 Min.Folge vom 22.07.2020Ab 12

Stephan und Maria von der Bundespolizei Berlin beginnen ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet sind die Bahnhöfe in der Umgebung. Gleich am Anfang der Schicht werden sie zu einem Einsatz gerufen, der erstmal viele Fragen aufwirft. Und: In Gießen meldet sich ein Landwirt bei Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tiermedizin-Studentin Theresa: Sein frühgeborenes Kalb bekommt keine Luft mehr und droht zu ersticken. Der Bauernhof ist zehn Kilometer entfernt. Kommen sie rechtzeitig an? Bildrechte: kabel eins.

Alle verfügbaren Folgen