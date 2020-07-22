Körperverletzung am S-Bahnhof - Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.07.2020: Körperverletzung am S-Bahnhof - Bundespolizei Berlin
64 Min.Folge vom 22.07.2020Ab 12
Stephan und Maria von der Bundespolizei Berlin beginnen ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet sind die Bahnhöfe in der Umgebung. Gleich am Anfang der Schicht werden sie zu einem Einsatz gerufen, der erstmal viele Fragen aufwirft. Und: In Gießen meldet sich ein Landwirt bei Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tiermedizin-Studentin Theresa: Sein frühgeborenes Kalb bekommt keine Luft mehr und droht zu ersticken. Der Bauernhof ist zehn Kilometer entfernt. Kommen sie rechtzeitig an? Bildrechte: kabel eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen