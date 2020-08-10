Trunkenheit am Steuer - Bundespolizei FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.08.2020: Trunkenheit am Steuer - Bundespolizei Frankfurt
64 Min.Folge vom 10.08.2020Ab 12
Trunkenheit am Steuer - Bundespolizei Frankfurt. Die Region ist vor allem bei Schmugglern und Schleusern sehr beliebt. Sie stoppen einen Transporter aus Litauen. Bereits auf den ersten Blick fällt auf: der Fahrer hat gerötete und glasige Augen. Und Psychisch kranke Frau in Innenstadt - RTW Regensburg Regensburg - Samstagabend. Nachtschicht für die Notfallsanitäter Dominik und Gökhan. Von der Leitstelle erhalten sie ihren ersten Auftrag: In der Innenstadt in der Nähe einer Diskothek befindet sich eine Frau in desolatem Zustand. Die Polizei ist bereits vor Ort, um zu deeskalieren. Ist die Frau psychisch krank? Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen