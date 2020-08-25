Gefährliche Blutwerte - RTW RegensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.08.2020: Gefährliche Blutwerte - RTW Regensburg
64 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Alarm für die Malteser Regensburg: Rettungsassistentin Claudia Karl und Notfallsanitäter Maximilian Land werden zu einer älteren Dame geschickt. Der Grund für ihren Einsatz ist ein zu hoher Blutzuckerwert. Dieser kann bei Diabetes-Patienten unbehandelt bis zum Tod führen - schnelles Handeln ist gefragt. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen