Folge vom 01.10.2020: RTW Nürnberg - Kollaps in der Gaststätte
64 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Martin Schüßler und Julian Lohse vom Bayerischen Roten Kreuz werden in Nürnberg zu einem Notfall gerufen. Eine Frau ist in einer Gaststätte kollabiert. Jetzt zählt jede Sekunde. Können Martin Schüßler und Julian Lohse die Patientin retten? Und: Fahrrad-Cops im Dauereinsatz. Bildrechte: kabel eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
