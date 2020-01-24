Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.01.2020
Unerlaubte Einfuhr von Gold - Zoll Flughafen Düsseldorf

Der drittgrößte Airport in Deutschland - in Düsseldorf sind die Zöllner Adalbert und Luise auf der Suche nach Schmugglern. Sie scannen die Koffer der Passagiere - bereits ein Anfangsverdacht beim Röntgen reicht, um die Reise zu unterbrechen und das Gepäck näher zu durchsuchen. Und: Die Mautkontrolleure Markus, René und Peter kontrollieren am Grenzgebiet von Österreich zu Deutschland. Zwei Holländerinnen sind ohne Vignette unterwegs ...

