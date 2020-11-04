Gefahr im Untergrund - Abwasserkontrolleure UlmJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.11.2020: Gefahr im Untergrund - Abwasserkontrolleure Ulm
63 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12
Regelmäßig müssen Abwasserkontrolleure überprüfen, ob sich Ratten eingenistet haben oder Abwasser über undichte Stellen ins Grundwasser eindringt. In Ulm muss Kanalmeister Oliver Bock heute dafür in die Tiefe abtauchen. Und: Diana und Michael von der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sind heute auf der 320 Kilometer langen A61 im Einsatz. Dann fällt ihnen ein LKW auf, der eine schwarze Rauchwolke hinter sich herzieht. Bildrechte: Kabel Eins.
