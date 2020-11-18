Einsatz für den Müllsheriff - Müllsheriffs AugsburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.11.2020: Einsatz für den Müllsheriff - Müllsheriffs Augsburg
64 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
Augsburg. Das Revier von Miriam Hein-Horn. Sie ist hier Müllsheriff und spürt Müllsünder auf. Was sie wohl diesmal erwartet? Und: Die Axamer Lizum - ein Paradies für Wintersport-Fans im Innsbrucker Land. Der erste Einsatz für Alpinpolizist Jörg Randl: Ein junges Mädchen ist aus einem Skilift gestürzt. Verdacht auf Genickverletzung. Nun zählt jede Sekunde! Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
