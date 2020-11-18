Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für den Müllsheriff - Müllsheriffs Augsburg

Kabel EinsFolge vom 18.11.2020
Einsatz für den Müllsheriff - Müllsheriffs Augsburg

Einsatz für den Müllsheriff - Müllsheriffs AugsburgJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.11.2020: Einsatz für den Müllsheriff - Müllsheriffs Augsburg

64 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12

Augsburg. Das Revier von Miriam Hein-Horn. Sie ist hier Müllsheriff und spürt Müllsünder auf. Was sie wohl diesmal erwartet? Und: Die Axamer Lizum - ein Paradies für Wintersport-Fans im Innsbrucker Land. Der erste Einsatz für Alpinpolizist Jörg Randl: Ein junges Mädchen ist aus einem Skilift gestürzt. Verdacht auf Genickverletzung. Nun zählt jede Sekunde! Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen