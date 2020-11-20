Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 20.11.2020
Folge vom 20.11.2020

Die Schwerlastspezialisten der Polizei Emlichheim, Janna und Arno, kontrollieren Traktoren und LKW auf ihrem Weg in die örtliche Stärkefabrik. Dann entdecken sie einen laufenden Traktor, der randvoll beladen ist. Vom Fahrer fehlt allerdings jede Spur. Und: Das "Ghosthunter NRW Team" rund um Gründerin Melanie Schindler wird von einer Mutter mit zwei Kindern gerufen. Seit ihrem Einzug vor neun Jahren fühlen sich die Mutter und ihre Kinder beobachtet und hören flüsternde Stimmen. Bildrechte: Kabel Eins.

