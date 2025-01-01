Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Funken Hoffnung

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 12: Der letzte Funken Hoffnung

24 Min.

Die berühmte Florence Nightingale ist das nächste Ziel der drei Schurken. Die Britin hat ihrer Zeit als Krankenschwester hunderten Soldaten das Leben gerettet und während des Krimkrieges der modernen Krankenpflege mehr Achtung verschafft. Der Hacker will verhindern das Florence Krankenschwester wird und die Soldaten ihrem Schicksal überlassen. Das wird selbst für junge Frau lebensgefährlich. Die vier Schüler schreiten ein ...

