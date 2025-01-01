Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rückkehr des Pharaos

Die Rückkehr des PharaosJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 7: Die Rückkehr des Pharaos

24 Min.

Der berühmte Archäologe Carter ist gerade im Begriff die Mumie Tutanchamuns zu bergen. Leider rechnet niemand damit, dass der Hacker und seine beiden bösen Gehilfen genau dies verhindern wollen. Wieder einmal sind die vier Schüler gefragt, dem Fieslingen das Handwerk zu legen und dem Archäologen seine wichtige Entdeckung gelingen zu lassen ...

