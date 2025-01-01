Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Als die Bilder sprechen lernten

Als die Bilder sprechen lerntenJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 20: Als die Bilder sprechen lernten

24 Min.

Als Kameramann und Produktionsleiter getarnt, versuchen Agent 1 und Agent 2 die Entstehung des ersten Tonfilms zu verhindern. Sie wurden vom Hacker angewiesen, Regisseur Alan Crosland an der Vollendung von 'Der Jazzsänger' mit Al Jolson in der Hauptrolle, zu stoppen. Tapfer wehrt sich der Regisseur gegen die Gauner während die vier Helden, beauftragt von Professor Krupnik, versuchen, die Tonaufnahmen des Films zu retten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Adventurers - Mission Zeitreise
RiC

Adventurers - Mission Zeitreise

Alle 1 Staffeln und Folgen