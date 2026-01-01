Staffel 1Folge 13
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 13: Start in den Weltraum
24 Min.
Die Agenten wollen Juri Gagarin entführen, bevor er als erster Mensch in den Weltraum fliegen kann. Die zeitreisenden Schüler Paul, Nevin, Fire und Kikko wollen dies verhindern und bekommen dabei tatkräftige Hilfe vom Russen Alexi.
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment