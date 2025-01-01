Staffel 1Folge 14
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 14: Ballonfahrer
24 Min.
Der Hacker schickt seine Agenten nach Frankreich ins Jahr 1783. Dort basteln die Brüder Montgolfier gerade am ersten Heißluftballon. Der Jungfernflug soll um jeden Preis verhindert werden. Als wäre das nicht genug, fordert der Hacker seine Agenten auf, König Ludwig XVI. zu stürzen und seinen Cousin auf den Thron zu hiefen. Wird ihnen das gemeine Vorhaben gelingen ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment