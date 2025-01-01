Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ballonfahrer

BallonfahrerJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 14: Ballonfahrer

24 Min.

Der Hacker schickt seine Agenten nach Frankreich ins Jahr 1783. Dort basteln die Brüder Montgolfier gerade am ersten Heißluftballon. Der Jungfernflug soll um jeden Preis verhindert werden. Als wäre das nicht genug, fordert der Hacker seine Agenten auf, König Ludwig XVI. zu stürzen und seinen Cousin auf den Thron zu hiefen. Wird ihnen das gemeine Vorhaben gelingen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Adventurers - Mission Zeitreise
RiC

Adventurers - Mission Zeitreise

Alle 1 Staffeln und Folgen