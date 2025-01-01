Staffel 1Folge 9
Mount EverestJetzt kostenlos streamen
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 9: Mount Everest
24 Min.
Die Agenten sind am Himalaya im Jahr 1953, um die Besteigung des Mount Everest zu verhindern. Als Yetis verkleidet, schaffen sie es, die Expedition zu behindern. Die vier Zeitreisenden wollen eingreifen, stürzen aber in eine Flucht und sind gefangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adventurers - Mission Zeitreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment