Der heldenhafte Ritt

Der heldenhafte Ritt

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 3: Der heldenhafte Ritt

24 Min.

Der Hacker hat sich wieder einen teuflischen Plan ausgedacht. Er will nach der Boston Tea Party im Jahr 1776 verhindern, dass sich Amerika von den britischen Kolonialherren als eigenständigen Staat erklärt. Paul Revere, ein Anführer der wohlgesinnten Unabhängigkeitskämpfer, gelingt es, zwei seiner gefolgsleute vor der Inhaftierung zu bewaren. Dies gelingt ihm mit einem waghalsigen Ritt zur Geisterstunde. Der Hacker und seine zwei Strolche versuchen diesen Pauls Ritt zu durchkreuzen ...

