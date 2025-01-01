Staffel 1Folge 16
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 16: Der Traum vom Fliegen
24 Min.
Die Geschichte der Luftfahrt ist in Gefahr: Der Hacker will die Arbeit der Gebrüder Wright um ihre Arbeit bringen und die Fertigung der ersten Flugmaschine sabotieren. Lola, Nevin, Paul und Kikko stehen dieses Mal den Gebrüdern Wright zur Seite. Der Hacker muss bald feststellen, dass er die Rechnung ohne die vier Kämpfer für die Gerechtigkeit gemacht hat ...
