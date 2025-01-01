Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Traum vom Fliegen

Der Traum vom FliegenJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 16: Der Traum vom Fliegen

24 Min.

Die Geschichte der Luftfahrt ist in Gefahr: Der Hacker will die Arbeit der Gebrüder Wright um ihre Arbeit bringen und die Fertigung der ersten Flugmaschine sabotieren. Lola, Nevin, Paul und Kikko stehen dieses Mal den Gebrüdern Wright zur Seite. Der Hacker muss bald feststellen, dass er die Rechnung ohne die vier Kämpfer für die Gerechtigkeit gemacht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Adventurers - Mission Zeitreise
RiC

Adventurers - Mission Zeitreise

Alle 1 Staffeln und Folgen