Staffel 1Folge 17
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 17: Amadeus und die Zaubergeige
24 Min.
Der Grundstein der Karriere von Wolfgang Amadeus Mozart war, als er noch im jungen Alter mit seinem Geigenspiel das französische Königshaus begeisterte. Genau dies will der Hacker vereiteln. Kurzerhand greift er in die Musikgeschichte ein und entsendet seine beiden Handlanger. Lola, Nevin, Paul und Kikko reisen in die Geschichte und müssen zeigen, dass auch sie musikalische Stärken haben ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment