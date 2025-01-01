Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meuterei!

Meuterei!Jetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 5: Meuterei!

24 Min.

Schon wieder haben sich die Viren-Agenten des bösartigen Hackers etwas Übles ausgedacht: sie setzen alles daran, den portugiesischen Seefahrer und Entdecker Magellan daran zu hindern, die Welt zu umsegeln. Doch so leicht machen es ihnen die Zeitreisenden nicht. Als die Schüler von Professor Krupnik erfahren, was die Agenten im Schilde führen, helfen sie Magellan, damit er den Pazifischen Ozean erreicht, um ihn 'Pacifico' taufen zu können ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Adventurers - Mission Zeitreise
RiC

Adventurers - Mission Zeitreise

Alle 1 Staffeln und Folgen