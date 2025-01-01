Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frei nach Shakespeare

Frei nach ShakespeareJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 4: Frei nach Shakespeare

24 Min.

Die nächsten Ziele des Hackers befinden sich in England zu Zeiten Shakespeares: der Meister der Dichtkunst selbst und seine Königin, Elisabeth von England. Auf euere Majestät plant er ein Attentat. Den Ruf des Schriftstellers will er zerstören. Paul, Fire, Kikko und Nevin sind also gezwungen sich aufzuteilen, wollen sie die Pläne des Schurken durchkreuzen ...

