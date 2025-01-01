Staffel 1Folge 15
Folge 15: Am Hofe des Khans
24 Min.
Marco Polo muss gerettet werden! Die Agenten sind auf ihn angesetzt. Sie sollen im Auftrag des Hackers dafür sorgen, dass er von seinen berühmten Reisen nie mehr zurückkehrt. Der Professor schickt seine Freunde daher ins 13. Jahrhundert. In China sollen sie den Agenten zuvor kommen. Sie wollen verhindern, dass Marco Polo an seinen Abenteuern behindert wird. Doch die Agenten waren schneller. Sie haben Zwietracht zwischen Marco Polo und dem Kublai Khan gesät. Damit ist das Leben des Weltreisenden in Gefahr. Als auch noch die Freunde gefangen genommen werden, sieht es schlecht aus für ihre Mission ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment