Staffel 1Folge 19
Das Gold der InkaJetzt kostenlos streamen
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 19: Das Gold der Inka
24 Min.
Die Inkakultur ist in Gefahr. Kein Geringerer als der Hacker hat es auf dieses sagenumwobene und wichtige Volk abgesehen. Es geht ihm weniger darum, dass die Erfindung der Schokolade verhindert wird. Nein. Der Hacker will die ganze Kultur der Inkas verändern. Ein böser Priester soll den guten Herrscher über das Inkareich ersetzen. Zu diesem Zweck stehlen die Agenten die Sonnenscheibe aus dem Sonnentempel, die den bösen Priester zum Herrscher machen würde. Ein Fall für die vier Freunde ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adventurers - Mission Zeitreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment