Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 13: Cassandra (1)
44 Min.Ab 16
Mulder lernt Cassandra, die Mutter des jungen FBI-Agenten Jeffrey Spender kennen, die behauptet, mehrfach von Außerirdischen entführt worden zu sein. Diesmal ist der desillusionierte Mulder eher skeptisch, während Scully, die Ähnliches durchgemacht hat, der Frau Glauben schenkt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren