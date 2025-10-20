Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 5Folge 11
44 Min.Ab 16

Bei einer bizarren Schießerei gerät der berühmte Computerpionier Donald Gelman ins Kreuzfeuer und wird von Kugeln durchsiebt. Bei ihren Ermittlungen finden Mulder und Scully heraus, dass Gelman wahrscheinlich das Opfer einer außer Kontrolle geratenen, künstlichen Intelligenz wurde ...

