Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Kill Switch
44 Min.Ab 16
Bei einer bizarren Schießerei gerät der berühmte Computerpionier Donald Gelman ins Kreuzfeuer und wird von Kugeln durchsiebt. Bei ihren Ermittlungen finden Mulder und Scully heraus, dass Gelman wahrscheinlich das Opfer einer außer Kontrolle geratenen, künstlichen Intelligenz wurde ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
