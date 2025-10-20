Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Das Ende
45 Min.Ab 16
Bei einem Schachturnier wird ein russischer Großmeister erschossen, als er gerade von dem zwölfjährigen Gibson Praise geschlagen wird. Mulder und Scully finden heraus, dass der Anschlag eigentlich dem Jungen galt - doch wer könnte Interesse daran haben, ein Schachwunderkind zu ermorden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren