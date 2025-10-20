Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 12: Böses Blut
44 Min.Ab 12
Als ein Urlauber im texanischen Chaney blutleer aufgefunden wird, übernehmen Mulder und Scully die Ermittlungen. Mulder vermutet natürlich sofort das Werk von Vampiren. Mit Knoblauch und Holzpfählen bewaffnet macht er sich auf die Jagd nach den Untoten. Aber natürlich ist die Sache komplizierter, als es den Anschein hat ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
