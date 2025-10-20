Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 5Folge 19
44 Min.Ab 12

Ein kleiner Radiosender erhält ein Band, auf dem eine Stimme behauptet, in der Plattenfirma "VinylRight" würde ein Monster sein Unwesen treiben. Mulder will diesen scheinbar lächerlichen Vorwurf kurz überprüfen, um ihn zu den Akten legen zu können, als er von einem Angestellten der Firma als Geisel genommen wird ...

