Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Redux (2)

20th CenturyStaffel 5Folge 2
Folge 2: Redux (2)

45 Min.Ab 16

Killer Ostelhoff sollte Fox Mulder ermorden, ist dabei aber selbst auf der Strecke geblieben. Nun will Skinner von Mulder den genauen Tathergang wissen. Dieser aber besucht stattdessen seine Kollegin Dana Scully im Krankenhaus. Schließlich schlägt der mysteriöse Raucher Mulder einen Deal vor, indem er ihm ein Heilmittel für Dana Scully anbietet. Mulder geht auf den Deal nicht ein; er will das Komplott innerhalb des FBI aufdecken ...

