Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 17: Alle Seelen
44 Min.Ab 16
Nach einem Kirchgang wird die religiöse Scully von einem Priester gebeten, den mysteriösen Tod eines gelähmten Mädchens aufzuklären. Die kleine Dara soll kurz vor ihrem Tod durch einen Blitzschlag plötzlich wieder Laufen gekonnt haben, und ihre verkohlte Leiche wurde in einer knienden Gebetshaltung gefunden ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
