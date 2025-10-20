Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 10: Ein Spiel
43 Min.Ab 16
Der erste Stopp einer kleinen Wochenend-Spritztour führt Scully zu einem Supermarkt in Maine, in dem sich die Kunden in einem kollektiven Anfall von Wahnsinn offensichtlich selbst verstümmelt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren