Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 14: Cassandra (2)
Scully überlebt das Flammeninferno am Staudamm in Pennsylvania ganz knapp. Nur unter Hypnose kann sie die Katastrophe rekonstruieren: Vermutlich waren es augenlose Aliens, die die Leute in Brand setzten. Plötzlich tauchte ein Raumschiff auf und tötete diese Wesen. Dann schwebte Cassandra Spender aus ihrem Rollstuhl in das Ufo. Doch Mulder ist skeptisch - zwischen ihm und Scully kommt es zu ernsten Spannungen. Doch dann beobachtet er selbst eine Aktion der Außerirdischen.
