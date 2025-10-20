Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 16: Das innere Auge
44 Min.Ab 12
Marty Glenn wird blutverschmiert neben der Leiche eines Drogendealers gefunden. Weil sie blind ist, traut ihr keiner, trotz aller Indizien, den Mord zu. Kurz darauf zeigt sie sich selbst des Mordes an dem Dealer an. Doch Mulder findet heraus, dass Martys Mutter vor Jahren von ihrem Vater auf die gleiche Weise umgebracht wurde. Seit ihrer Blindheit sieht Marty mit den Augen ihres Vaters. Mulder hofft, so auf die Spur des Täters zu kommen. Doch Marty will selbst Rache nehmen.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
