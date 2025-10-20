Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Kitsunegari

Staffel 5Folge 8
Kitsunegari

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 8: Kitsunegari

44 Min.Ab 12

Der Pusher Robert Modell konnte aus dem Gefängnis fliehen. Er ist extrem gefährlich, da er fähig ist, den Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Dana Scully und Fox Mulder stoßen auf ihrer Suche nach dem Flüchtigen auf eine Leiche: Nathan Bowman, Staatsanwalt im Modell-Prozess. Als Mulder dessen Ehefrau Linda befragt, stößt er auf Ungereimtheiten ...

20th Century
