20th CenturyStaffel 5Folge 15
Folge 15: Gute Patrioten

44 Min.Ab 12

USA, 1990: Detective Mulder steht noch am Anfang seiner Karriere beim FBI. Bei seinen Recherchen stößt er auf den Ex-FBI-Agenten Dales, der zur Zeit der McCarthy-Ära versucht hatte, ein Verbrechen aufzuklären, an dem Mulders Vater offenbar beteiligt gewesen war. Dales ermittelte, dass mehrere Angestellte aus dem Außenministeruim zu ahnungslosen Testpersonen eines Experiments - der sogenannten "Xenontransplantation" - und damit zu Monstern und Mördern wurden.

