Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Emily (2)
44 Min.Ab 16
Mulder und Scully rollen Emilys Adoptionsverfahren noch einmal auf: Mulder glaubt, dass Scully während ihrer Entführung durch Außerirdische Eizellen entnommen wurden. Der Richter zweifelt daran. Den biologischen Tatsachen der Genmatrix kann er sich jedoch nicht verschließen. Scully erhält das Sorgerecht für Emily. Das Mädchen leidet an einer unbekannten Krankheit: Ihr Körper wird systematisch zerstört ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren