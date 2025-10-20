Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 2: Redux (2)
45 Min.Ab 16
Killer Ostelhoff sollte Fox Mulder ermorden, ist dabei aber selbst auf der Strecke geblieben. Nun will Skinner von Mulder den genauen Tathergang wissen. Dieser aber besucht stattdessen seine Kollegin Dana Scully im Krankenhaus. Schließlich schlägt der mysteriöse Raucher Mulder einen Deal vor, indem er ihm ein Heilmittel für Dana Scully anbietet. Mulder geht auf den Deal nicht ein; er will das Komplott innerhalb des FBI aufdecken ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
