Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Ein Pechtag

RiCStaffel 1Folge 10
Ein Pechtag

Ein PechtagJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 10: Ein Pechtag

13 Min.Ab 6

Altair erkennt, dass viele Einwohner des Sternenlandes Pechtag des Jahres abergläubisch reagieren. Um den Grund dafür zu verstehen, bricht er sämtliche Tabus, bis überall schreckliche Dinge passieren. Ist es Schicksal oder ist Grzzl dafür verantwortlich?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen