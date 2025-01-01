Altair im Sternenland
Folge 7: Entschuldigung!
13 Min.Ab 6
Als Prinzessin Vega eine Vase im Palast zerbricht, wird Altair dieser Tat beschuldigt und weigert sich, "Entschuldigung" zu sagen. Er wird auf eine Insel geschickt, ein schrecklicher Ort der Bestrafung, wo die Gefangenen Reue empfinden sollen. Sie sind alle gerettet, als Vega endlich einräumt, die Vase zerbrochen zu haben und sich dafür entschuldigt.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment