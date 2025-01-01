Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Der Kulturminister

RiCStaffel 1Folge 19
Der Kulturminister

Der KulturministerJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 19: Der Kulturminister

13 Min.Ab 6

Die Königin beschließt, dass mehr für die Archäologie von Starland getan werden muss und schlägt vor, Gosho zum Kulturminister zu machen. Allerdings ermutigt Gosho unbeabsichtigt Grzzl, diese Rolle zu übernehmen und tritt damit eine große Wahlaktion an. Altair ist Goshos Wahlminister. Natürlich kämpft Grzzl mit unfairen Mitteln, aber sein Sieg bringt ihm nicht das Ansehen, das er sich erhoffte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen