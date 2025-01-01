Altair im Sternenland
Folge 3: Der große Ball
13 Min.Ab 6
Altair und Gosho sind zu einem großen Ball im Palast eingeladen. Aus verschiedenen Gründen haben beide Angst, dass sie lächerlich aussehen könnten. Altair kommt am besten davon... nur durch das Tanzen zur Musik.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
6
Copyrights:© Your Family Entertainment