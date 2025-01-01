Altair im Sternenland
Folge 11: Der Rettungsstern
13 Min.Ab 6
Altair ist glücklich, dass man ihn gefragt hat, ob er an dem Wettbewerb in Grzzlland teilnehmen will. Er schickt Blip nach Hause und obwohl sie gekränkt ist, bleibt Blip in der Nähe und beeinflusst den Ausgang des Wettbewerbs, zum Guten für Altair.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment