Altair im Sternenland
Folge 20: Die Unsichtbarmachmaschine
13 Min.Ab 6
Gosho repariert seinen alten Rekorder und bespricht ihn, damit er immer zu hören ist, wenn er nicht da ist. Aber Altair versteht es falsch und glaubt, dass Gosho unsichtbar ist. Grzzl wittert seine Chance: macht sich auch "unsichtbar" und macht sich über alle lustig. Aber Altair findet Gosho und erkennt, dass Unsichtbarkeit nur eine Illusion ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment