Altair im Sternenland
Folge 14: Die Geisterbahn
13 Min.Ab 6
Der König wurde dazu gebracht, als Erster mit Grzzls neuem Geisterzug zu fahren. Seine Majestät weiß, dass seine Nervosität zum Gegenstand des Spottes für die Öffentlichkeit werden würde. Altair macht sich gleich daran, den König auf seine Feuerprobe vorzubereiten. Er macht ihm immer wieder Angst mit Bildern des Geisterzuges, morgens, mittags und abends. Als der König endlich mit dem fährt, ist er der ganzen Sache überdrüssig und wirkt völlig unerschrocken.
