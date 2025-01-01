Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

Der königliche Streit

Staffel 1Folge 13
Der königliche Streit

Der königliche StreitJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 13: Der königliche Streit

13 Min.Ab 6

Ein belangloser Streit zwischen dem König und der Königin eskaliert. Die Eintracht des Sternenlandes ist bedroht. Vega ist schrecklich bestürzt. Warum, wundert sich Altair, will Gosho nicht einschreiten... Er scheint vollkommen untätig zu sein und schreibt lediglich ein Theaterstück. Das Stück ist produziert, alle sind eingeladen, und die Botschaft vereinigt das Königpaar.

