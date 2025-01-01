Altair im Sternenland
Folge 17: Das geheimnisvolle Buch
13 Min.Ab 6
Als der König ein antikes Buch findet, will Grzzl seinen Wert wissen und Altair will herausfinden, was das Buch so wertvoll macht. Als sie den Schatz in die große Grzzl Bücherei geben, wird Grzzl schmerzlich enttäuscht, aber Altair und seine Freunde erleben eine große Überraschung.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment