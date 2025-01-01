Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Das geheimnisvolle Buch

RiCStaffel 1Folge 17
Das geheimnisvolle Buch

Das geheimnisvolle BuchJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 17: Das geheimnisvolle Buch

13 Min.Ab 6

Als der König ein antikes Buch findet, will Grzzl seinen Wert wissen und Altair will herausfinden, was das Buch so wertvoll macht. Als sie den Schatz in die große Grzzl Bücherei geben, wird Grzzl schmerzlich enttäuscht, aber Altair und seine Freunde erleben eine große Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen