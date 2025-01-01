Altair im Sternenland
Folge 5: Der Limonaden-Brunnen
13 Min.Ab 6
An einem schrecklich heißen Tag macht sich Altair auf den Weg, den mystischen Limonaden-Brunnen zu entdecken. Er hat Erfolg und entlarvt dabei eine von Grzzls erfolgreichen Betrügereien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment