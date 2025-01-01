Altair im Sternenland
Folge 18: Das Phantom von Grzzlland
13 Min.Ab 6
Grzzl versucht die Kinder daran zu hindern, dass sie weder am Vorder- noch zum Hinterausgang Spiegelhalle rauslaufen können. Altair findet allerdings einen anderen Weg, durch das Labyrinth unter dem Festplatz. Dort treffen sie eine seltsame Erscheinung, welche sie anfangs erschreckt, aber sie letztendlich beschützt und damit beweist, dass seine Absichten durchaus gut sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment