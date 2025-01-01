Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Wie ein Fisch im Wasser

RiCStaffel 1Folge 6
Wie ein Fisch im Wasser

Wie ein Fisch im WasserJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 6: Wie ein Fisch im Wasser

13 Min.Ab 6

Altair, zu gelangweilt um mit Gosho Schach zu spielen, versucht zu angeln. Er wird von einem Monster verschleppt, das ihn in einen Fischtank steckt. Um seine Freiheit wieder zu bekommen, muss Altair Monster in einem noch langweiligeren Spiel als Schach besiegen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen