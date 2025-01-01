Altair im Sternenland
Folge 6: Wie ein Fisch im Wasser
13 Min.Ab 6
Altair, zu gelangweilt um mit Gosho Schach zu spielen, versucht zu angeln. Er wird von einem Monster verschleppt, das ihn in einen Fischtank steckt. Um seine Freiheit wieder zu bekommen, muss Altair Monster in einem noch langweiligeren Spiel als Schach besiegen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment