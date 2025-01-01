Altair im Sternenland
Folge 2: Die Rolltreppe
13 Min.Ab 6
Nach einem Schlag auf den Kopf will Clown Orson unbedingt eine Rolltreppe bauen. Altair hofft, Hilfsmittel könnte Starlands Transportsystem revolutionieren, aber dann ereignen sich viele unvorhergesehene Probleme und das Projekt fängt an, fehlzuschlagen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment