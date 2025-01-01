Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 2
Folge 2: Die Rolltreppe

13 Min.Ab 6

Nach einem Schlag auf den Kopf will Clown Orson unbedingt eine Rolltreppe bauen. Altair hofft, Hilfsmittel könnte Starlands Transportsystem revolutionieren, aber dann ereignen sich viele unvorhergesehene Probleme und das Projekt fängt an, fehlzuschlagen.

RiC
